Incidente sul lavoro a Ornago, operaio resta schiacciato da un bancale pesante: è gravissimo Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un bancale pesante mentre era al lavoro in azienda: l’incidente è avvenuto questa mattina.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Ornago, in provincia di Monza e Brianza. Qui un operaio è stato schiacciato da un bancale pesante mentre era al lavoro nell'azienda Brivaplast srl in via Marconi 1. Stando alle prime informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenze urgenze, il terribile incidente si sarebbe verificato verso le 10.09 a causa della caduta di un bancale: a rimanere gravemente schiacciato sarebbe un uomo di 42 anni.

Trasportato in elicottero in ospedale

Subito è scattato l'allarma da parte degli altri colleghi che hanno chiamato i soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari con elisoccorso e in ambulanza. I medici hanno cercato di stabilizzare l'uomo sul posto prima del trasferimento in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. L'operaio ha riportato un grave trauma cranico, al collo e alla schiena. Oltre a gravi fratture agli arti inferiori. Ora è stato affidato ai medici di Monza, non è ancora chiaro se l'uomo sia in pericolo di vita. Intanto sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ora indagando su quanto accaduto: resta da capire se tutte le norme sulla sicurezza sono state rispettate in azienda.

Altro incidente sul lavoro a Vergiate

Solo due giorni fa un altro operaio è rimasto gravemente ferito dopo esser caduto da una scala mentre era al lavoro in una azienda a Vergiate, in provincia di Varese. Subito le sua condizioni sono apparse gravi a causa proprio delle ferite riportate alla testa. A dare l'allarme sono stati gli altri colleghi che hanno chiamato il 118: i medici una volta sul posto hanno riconosciuto una grave commozione cerebrale. Per questo è stato richiesto l'intervento anche dell'elisoccorso che ha portato in codice rosso il 56enne in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, al lavoro ora per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.