Incidente sul lavoro a Torre d’Isola, operaio schiacciato da un muro: è gravissimo Gravissimo incidente sul lavoro a Torre d’Isola (Pavia): un operaio di 55 anni è stato trasferito in codice rosso con un gravissimo trauma toracico e in arresto cardiaco.

A cura di Ilaria Quattrone

Ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia: nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 dicembre, un uomo di 55 anni è rimasto schiacciato da alcuni muri mentre si trovava in un cantiere a Torre d'Isola, in provincia di Pavia. Sul posto sono accorsi immediatamente gli operatori sanitari del 118. L'operaio è stato trovato in arresto cardio-circolatorio. Presenti anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio che faranno tutti gli accertamenti del caso.

L'uomo trasferito in arresto cardio circolatorio: è gravissimo

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 16 di oggi pomeriggio. Stando a quanto riportato da Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, i medici e i paramedici sono arrivati in via De Paoli alle 15.52. In un cantiere, hanno trovato un uomo di 55 anni con un trauma toracico importante e in arresto cardio circolatorio. Lo hanno quindi trasportato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia.

I rilievi affidati ai carabinieri

I medici lo hanno caricato sull'ambulanza e lo hanno trasferito con le manovre di rianimazione ancora in corso. Per il momento non si conoscono le sue condizioni. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Non si sa quindi cosa possa essere accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi e cercheranno di ricostruire l'incidente, i vigili del fuoco – il cui intervento è stato necessario per tirare fuori l'operaio – e l'ispettorato del Lavoro. I tecnici infatti proveranno a capire se siano state rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro.