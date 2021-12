Bodio Lomnago, operaio muore schiacciato da una betopompa: la vittima è il 55enne Vasile Atomei La vittima dell’incidente sul lavoro di ieri 14 dicembre è Vasile Atomei: l’operaio di 55 anni è rimasto schiacciato da una betopompa che si è ribaltata.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiama Vasile Atomei l'operaio di 55 anni vittima ieri martedì 14 dicembre in un incidente sul lavoro a Bodio Lomnago, in provincia di Varese. Secondo la ricostruzione dei fatti, il 55enne è rimasto schiacciato da una betopompa, utili in cantiere a gettare il calcetruzzo: l'uomo, di origini romene, era impegnato nella costruzione del centro sportivo polifunzionale comunale in via Rogorella. Dal ribaltamento del macchinario è rimasto ferito un altro operaio, soccorso in codice giallo: ha riportato una lussazione a una spalla e la rottura del setto nasale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Inutili i tentativi di salvare la vita all'operaio 55enne

Dagli accertamenti successivi la tragedia, il pesante mezzo è rimasto in bilico sulla strada. La parte posteriore dove fuoriesce il cemento è caduta su una struttura di legno. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino del 118 regionale. Immediatamente sul posto si sono precipitati i sanitari con l'ambulanza e l'automedica per soccorrere i due operaio. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 55enne, mentre hanno provveduto al trasporto in ospedale dell'altro operaio ferito. La vittima lavorava per una ditta in subappalto: da quanto riporta anche la Cgil, le imprese titolari dei lavori sono due aziende della provincia di Messina, la Cgfc (mandataria) e il Consorzio Stabile Ventimaggio (mandante). Sull'accaduto indagano ancora i carabinieri, resta da capire eventuali responsabilità e se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate in cantiere.