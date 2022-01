Vergiate, precipita da una scala mentre è al lavoro: gravissimo un operaio di 56 anni Un operaio di 56 anni è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo essere caduto da una scala mentre era la lavoro in azienda. Disperato il trasferimento in codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Greve incidente sul lavoro questa mattina appena dopo le 9.30 a Vergiate, in provincia di Varese. Qui un uomo è stato trasportato in codice rosso dopo essere precipitato da una scala alta 3 metri mentre era al lavoro in una ditta in via Roma 51. Disperata la corsa in elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Varese, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

Trasportato in elisoccorso in ospedale

Stando alle prime informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'uomo era impegnato nell'azienda Leonardo quando mentre era sulla scala ha perso l'equilibrio: violento è stato l'impatto a terra. Subito le sua condizioni sono apparse gravi a causa proprio delle ferite riportate alla testa. A dare l'allarme sono stati gli altri colleghi che hanno chiamato il 118: i medici una volta sul posto hanno riconosciuto una grave commozione cerebrale. Per questo è stato richiesto l'intervento anche dell'elisoccorso che ha portato in codice rosso il 56enne in ospedale dove si trova ora sotto le cure dei medico. Non è ancora chiaro se è fuori pericolo: le prossime ore saranno determinanti per capire le sue condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, al lavoro ora per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Resta da capire infatti perché l'uomo sia precipitato per tre metri: fondamentale saranno le testimonianze dei colleghi e qualche eventuale telecamera di video sorveglianza presente nell'azienda. Sarà anche compito dei militari verificare se tutte le norme sulla sicurezza del lavoro sono state rispettate in azienda.