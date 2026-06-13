Aereo da turismo precipita a Lurate Caccivio (Como): due feriti gravissimi

Un aereo da turismo è precipitato a Lurate Caccivio (Como): due persone sono rimaste gravemente ferite.

L’aereo caduto a Lurate Caccivio

Un aereo da turismo è precipitato a Lurate Caccivio, comune della provincia di Como. Due persone sono rimaste gravemente ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 13 giugno 2026, attorno alle 16:30. Il mezzo precipitato è un aeromobile leggero modello Sonaca S201, di origine svizzera, che è decollato dall'aeroporto di Albenga, era diretto verso la Svizzera – precisamente a Locarno – e caduto poi in un'area non lontana dal centro sportivo comunale. A bordo c'erano due persone, che i vigili del fuoco hanno estratto ancora vive: erano bloccate tra le lamiere dell'aeromobile.

L’aereo da turismo precipitato

Sono due uomini di 55 e 66 anni: le loro condizioni sono gravissime. Una volta tirate da lì, le hanno affidate alle cure degli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con ambulanze arrivate da Appiano Gentile e Lomazzo e un elicottero decollato da Sondrio. Sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale con un elisoccorso. Non è chiaro se siano o meno in pericolo di vita.

L’intervento di Areu e dei vigili del fuoco

L'area dell'incidente è stata poi messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Le forze dell'ordine, insieme ai pompieri, hanno poi svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e comprendere come abbia fatto a precipitare. Se si sia trattato di un errore o malore del pilota o di un malfunzionamento. I rilievi serviranno ad accertare anche eventuali responsabilità.

L’area in cui è precipitato l’aereo

Fortunatamente non sono state coinvolte abitazioni o altre strutture. Quindi, a parte i due feriti che si trovavano sul velivolo, non si registrano altre persone con lesioni. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori dettagli.