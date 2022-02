Incidente sugli sci in Valle d’Aosta, gravissimo un bimbo milanese di 11 anni: operato d’urgenza Un bambino milanese di 11 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino. Stava sciando su una pista di Cogne, in Valle d’Aosta, quando ha avuto un brutto incidente.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio (LaPresse)

Stava scendendo sugli sci lungo una pista di Cogne, località della Valle d'Aosta, quando per cause da accertare ha perso l'equilibrio ed è caduto, rimanendo gravemente ferito. Adesso un bambino milanese di 11 anni lotta tra la vita e la morte su un letto dell'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è stato trasferito a seguito di un intervento chirurgico d'urgenza eseguito all'ospedale Umberto Parini di Aosta.

Per la famiglia del bimbo sono ore drammatiche. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica, attorno alle 15, per cause da accertare. L'undicenne stava scendendo lungo una pista rossa quando per cause da accertare ha perso il controllo degli sci, scivolando per diversi metri fino a fondo valle. Nel cadere, o uno dei bastoncini o uno degli sci che stava utilizzando l'avrebbero colpito all'addome, trasformandosi in una sorta di arma impropria. All'incidente ha assistito la madre del bimbo che ha subito dato l'allarme. Il bambino è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto Parino di Aosta, dove è stato subito operato per il grave trauma addominale riportato. Dopo l'intervento d'urgenza, considerata la gravità delle condizioni dell'undicenne, il bimbo è stato trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, dove è attualmente ricoverato con prognosi riservata.

L'incidente sulla neve in Trentino: morto il 18enne Nicolò Mainoni, di Menaggio

Si tratta del secondo grave incidente sulle piste da sci che coinvolge cittadini lombardi nel giro di pochi giorni. Lo scorso 9 febbraio un ragazzo 18enne originario di Menaggio, Nicolò Mainoni, era morto dopo essere finito contro un albero mentre sciava nel noto comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva, in Trentino.