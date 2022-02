Giovane sciatore finisce contro un albero in Trentino: morto il 18enne Nicolò Mainoni Un ragazzo 18enne di Menaggio, Nicolò Mainoni, è morto questa mattina mentre sciava in Trentino. Il giovane sciatore è finito contro un albero: inutile il trasferimento d’urgenza in ospedale.

A cura di Francesco Loiacono

Il giovane sciatore Nicolò Mainoni impegnato in una discesa: è l’ultimo video pubblicato su Instagram

Lutto a Menaggio, sulle rive del lago di Como, per la morte del 18enne Nicolò Mainoni. Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 febbraio, il ragazzo è rimasto vittima di un incidente su una pista da sci in Trentino. Attorno alle 9, mentre stava scendendo lungo la pista nera "Provetti", nel noto comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva, Nicolò ha perso il controllo degli sci ed è finito contro uno degli alberi che delimitano il tracciato. Dopo il violento impatto il giovane ha perso conoscenza: soccorso dal 118, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa dei gravi traumi riportati.

Il messaggio di cordoglio dell'amministrazione comunale di Menaggio

Nicolò viveva con la famiglia a Loveno, una frazione di Menaggio, e frequentava in paese l'istituto superiore Ezio Vanoni. Dai social traspare il profilo di un ragazzo sportivo, socievole e spiritoso. L'amministrazione comunale di Menaggio ha espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del ragazzo: "Una tragedia ha colpito oggi il nostro paese – è il messaggio apparso su Facebook -. In un incidente sugli sci in Trentino ha perso la vita Nicolò Mainoni, che con la famiglia viveva a Loveno. Al papà Fabrizio, a mamma Simona e al fratello Alessandro vanno le nostre più sincere condoglianze e l’affetto di tutta la Comunità". Proprio il padre del ragazzo appare nell'ultimo video pubblicato sul profilo Instagram di Nicolò: il giovane scherzava col genitore, reo di avergli "rovinato" il video di una sua discesa con gli sci. Il filmato risale alla giornata di ieri, poche ore prima dell'incidente mortale.