Turista milanese muore sulle piste da sci a Bormio: è finito fuori pista e ha urtato contro un masso Tragico incidente in mattinata sulle piste da sci di Bormio, in Valtellina. Un turista milanese di 75 anni, in vacanza con moglie e nipoti, ha perso il controllo degli sci ed è finito fuori pista, urtando contro un masso. L’uomo è morto sul colpo.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un uomo di 75 anni, un cittadino milanese che era in vacanza a Bormio, in Valtellina, è morto nella tarda mattinata di oggi sabato 26 febbraio a seguito di un incidente sulle piste da sci. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato pochi minuti dopo mezzogiorno sulla pista Valbella – Nevada ovest, nel territorio comunale di Valdisotto, in provincia di Sondrio. La vittima avrebbe fatto tutto da sola: l'uomo stava percorrendo una pista blu, quindi tecnicamente poco difficoltosa. Per cause da accertare ha perso il controllo degli sci, ha preso velocità ed è finito fuori pista, nel bosco, cadendo e battendo la testa contro un masso.

Le condizioni dell'uomo sono subito apparse critiche: sul posto è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma quando i soccorritori sono riusciti a raggiungere il 75enne per lui non c'era ormai più niente da fare. La vittima era in vacanza con la moglie e i nipoti, comprensibilmente sotto choc per l'accaduto. Per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto sono intervenuti sulla pista del comprensorio sciistico i carabinieri della compagnia di Tirano e della polizia di Stato in servizio sulle piste. Non si esclude che il 75enne possa aver perso il controllo degli sci a causa di un malore.

In mattinata un altro lombardo era morto sul Piccolo Cervino, in Svizzera

È il secondo incidente mortale in montagna nella giornata odierna che coinvolge cittadini lombardi. Sempre in mattinata un 48enne di Cologno Monzese, Mauro Roversi, è morto dopo essere precipitato in un crepaccio mentre si trovava a quota 3.700 metri sul Piccolo Cervino, in Svizzera. L'escursionista stava attraversando un ponte di neve e ghiaccio insieme alla compagna quando ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto davanti agli occhi della donna, che ha allertato i soccorsi, rivelatisi purtroppo inutili.