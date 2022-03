Muore durante una gita con gli sci in Svizzera: addio a Claudio Trussardi A soccorrerlo per primo sono stati i suoi amici di escursione, nonché tecnici del soccorso alpino.

A cura di Giorgia Venturini

Doveva essere una giornata di divertimento con gli scii ma si è trasformata in tragedia. Claudio Trussardi, 74enne di Clusone, in provincia di Bergamo, si è sentito male dopo aver terminato la discesa. Era arrivato a pochi metro dall'auto quando si è accasciato a terra ed è morto. Inutili i tentativi di salvargli la vita.

Stando alle prime informazioni riportate sull'Eco di Bergamo, il 74enne ha partecipato a una gita di sci alpinismo organizzata dal Cai di Clusione, nella sezione Rinoldo, in Svizzera sul Piz Usera ieri domenica 13 marzo. Il gruppo era partito per la gita da Clusone alle 5 del mattino: era riuscito a terminare l'ascesa e aveva ormai anche finito parte della discesa quando però a pochi metri dall'arrivo si è sentito male. Trussardi si è accasciato a terra e non ha più ripreso conoscenza. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: a intervenire con il massaggio cardiaco sono stati immediatamente alcuni suoi compagni di gita, nonché tecnici del soccorso alpino. Nel frattempo è stato allertato anche i sanitari svizzeri arrivati sul posto dopo una ventina di minuti in elicottero. Purtroppo però tutti i tentativi di salvare la vita al 74enne sono serviti a poco.

Uomo di 88 anni muore durante una gita sul monte Moregallo

Solo pochi giorni fa un anziano di 88 anni era morto durante una gita sul monte Moregallo a Valmadrera, sulla sponda occidentale del ramo di Lecco del lago di Como. L'uomo era partito dalla sua casa di Milano durante la mattina ma la sera non è più tornato a casa: le figlie hanno subito allertato i soccorsi. Il corpo dell'anziano è stato trovato qualche ora dopo in un canale: è stato avvistato da uno degli elicotteri impegnati nei soccorsi. Ora stanno cercando di ricostruire quanto accaduto: sembra che l'uomo sia caduto nel dirupo durante la gita. Per lui inutili sono stati i soccorsi.