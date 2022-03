Anziano parte da Milano per una gita sul monte Moregallo e scompare: ricerche in corso A dare l’allarme sono stati i parenti dell’anziano che non lo hanno visto tornare a casa.

A cura di Giorgia Venturini

In queste ore si cerca un anziano di 88 anni, disperso sulle montagne del lago di Como. Dalle prime informazioni si sa che l'escursionista è partito da Milano ieri mattina per una gita sul monte Moregallo a Valmadrera, sulla sponda occidentale del ramo di Lecco del lago di Como. Doveva essere una gita come tante altre che faceva spessa ma alla sera non è più tornato a casa: quando i famigliari non sono riusciti a mettersi in contatto con lui hanno lanciato l'allarme e sono partite le ricerche.

Attivate le ricerche sul monte Moregallo

Sul posto si sono attivate subito diverse squadra del Nucleo Speleo alpino fluviale e le squadre specializzate in topografia applicata al soccorso, insieme ai vigili del fuoco volontari di Valmadrera. Tutti i soccorritori stanno setacciando i boschi da questa notte, ma per ora dell'anziano ancora nessuna traccia. In campo anche qualsiasi strumentalizzazione che possa servire alle ricerche, come dispositivi in grado di individuare e localizzare cellulari pure in assenza di copertura del segnale. E ancora: stando a quanto riporta Il Giorno, sono state impegnate altre unità cinofili e alcuni droni che possono riprendere la zona dall'alto. Tutto supportato dal volo in elicottero dei vigili del fuoco decollati da Malpensa e dei sanitari dell'eliambulanza di Como. I soccorritori al momento si stanno concentrando sulle zone di di San Tomaso e il versante del Moregallo verso il lago. Si sta cercando di ripercorrere il percorso che l'uomo avrebbe fatto. La speranza è che presto si riesca a rimettere in contatto con i famigliari e che ritorni a casa.