video suggerito

“Un uomo è precipitato con il parapendio”: in corso da due giorni le ricerche tra i boschi del Varesotto Lo scorso martedì 1 luglio è arrivata ai vigili del fuoco la segnalazione, con tanto di video, di un pilota di parapendio che sarebbe precipitato tra i boschi di Azzio (Varese). Dopo oltre 36 ore di ricerche, non sarebbe stata trovata ancora alcuna traccia né dell’uomo né della vela, ma le operazioni sono ancora in corso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

I vigili del fuoco sono al lavoro dal pomeriggio di ieri, mercoledì 2 luglio, nel territorio tra i comuni di Azzio e Brenta (in provincia di Varese) per verificare la segnalazione relativa a un presunto incidente con un parapendio. Pare, infatti, che martedì 1 luglio, appena prima che un temporale si abbattesse sull'area, un uomo sia precipitato con la vela in zona. A prova di questo è stato mostrato un video amatoriale che, secondo una prima valutazione, sarebbe attendibile. Tuttavia dell'uomo, che a questo punto risulterebbe disperso da oltre 36 ore, non sarebbe stata ancora trovata alcuna traccia.

La segnalazione è arrivata martedì 1 luglio, accompagnata da un video amatoriale che mostrava alcune fasi dell'incidente che avrebbe coinvolto il pilota di un parapendio. Le immagini erano di scarsa qualità, ma stando a una prima valutazione lo scenario dello schianto era plausibile. Subito sono state avviate le prime attività di ricerca che, però, sono state interrotte dopo poco a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Le operazioni sono riprese il giorno seguente, mercoledì 2 luglio, anche con il supporto dell'elicottero dei vigili del fuoco del reparto di Malpensa. Il velivolo è stato utilizzato per effettuare un’ampia ricognizione dall’alto, ma i soccorritori non sono riusciti a individuare elementi riconducibili a un incidente. Nel pomeriggio, poi, sono state attivate anche le squadre di terra, le unità del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf), del nucleo cinofili e del nucleo Sistema aeromobile a pilotaggio remoto (Sapr). Inoltre, è stato avviato un esame più approfondito del video per individuare con maggior precisione l’area dell’eventuale impatto.

Leggi anche Si butta con il parapendio e resta incastrata tra i rami degli alberi: salvata dopo ore a 20 metri di altezza

Le operazioni di soccorso sono riprese anche oggi, giovedì 3 luglio. Come comunicato dai vigili del fuoco, le attività, condotte con la collaborazione dei volontari della Protezione Civile, proseguiranno fino a quando la situazione non sarà del tutto accertata.