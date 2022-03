Oggi i funerali di Claudio Trussardi: la tragedia durante una gita con gli sci in Svizzera Alle 15 l’ultimo saluto al grande appassionato di montagna e per decenni socio del Cai di Clusone, in provincia di Bergamo.

Oggi 16 marzo è il giorno del funerale del 74enne di Clusone Claudio Trussardi. Tutto il paese in provincia di Bergamo si riunirà per l'ultimo saluto al grande appassionato di montagna e per decenni socio del Cai della zona. Per questo qui quasi tutti lo conoscevano.

Il malore a pochi metri dall'arrivo

E proprio mentre era impegnato in una gita in montagna Trussardi è stato vittima di un malore. Domenica 13 marzo si trovava in una gita in montagna con il Cai sul Piz Ursera in Svizzera: era impegnato con gli sci d'alpinismo. Con il gruppo era riuscito a salite in cima per poi proseguire con la discesa. Purtroppo però a poche decine di metri dalla sua auto il cuore del 74enne ha smesso di battere: è stato colpito improvvisamente da un malore. A soccorrerlo per primo praticando un massaggio cardiaco sono stati immediatamente alcuni suoi compagni di gita, nonché tecnici del soccorso alpino. Nel frattempo sono stati allertati anche i sanitari svizzeri arrivati sul posto dopo una ventina di minuti in elicottero. Tutti i tentativi di salvare la vita al 74enne non sono serviti a nulla.

Lunedì scorso il rimpatrio della salma

In elicottero Trussardi è stato trasferito all'ospedale di Poschiavo, in Svizzera: i medici hanno accertato il decesso e concesso il via libera al rimpatrio della salma. Oggi invece l'ultimo saluto di tutta la sua Clusone: i funerali partiranno dalla sua abitazione alle 15 e proseguiranno verso la chiesa del paese. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in questi due giorni alla moglie e al figlio.