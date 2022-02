Oggi i funerali di Laura Ziliani: la sepoltura dopo dieci mesi dall’omicidio Si terranno oggi 25 febbraio nella chiesa del quartiere di Chiesanuova a Brescia i funerali di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù trovata morta lo scorso 8 agosto.

A cura di Giorgia Venturini

È il giorno dei funerali di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù scomparsa lo scorso 8 maggio e trovata morta tre mesi dopo. Dopo quasi dieci mesi dall'omicidio e sette dal ritrovamento del corpo, i famigliari hanno potuto procedere con la sepoltura. Il via libera è arrivato dal pubblico ministero incaricato delle indagini, Caty Bressanelli, dopo che sul cadavere sono stati completati tutti i test necessari per cercare di risalire alla verità sulla morte di Laura. Sull'omicidio restano ancora alcuni dubbi: chi ha ucciso Laura? Come è uscito dalla casa di Temù il corpo dell'ex vigilessa? E dove è stato nascosto per tre mesi?

Le figlie indagate hanno chiesto di partecipare ai funerali

Ad oggi gli indagati sono tre: due delle sue tre figlie, Silvia e Paola Zani, e il fidanzato della maggiore, ma anche amante della minore, Mirto Milani. Secondo gli inquirenti il ragazzo avrebbe in parte manipolato le due ragazze per uccidere la suocera con l'unico obiettivo di mettere le mani sul suo patrimonio. I tre avrebbero studiato un piano nei minimi dettegli che ha previsto anche un appello in lacrime in tv della due sorelle il giorno dopo la scomparsa della madre e una lunga serie di depistaggi per cercare di far credere agli investigatori che la donna fosse stata vittima di un incidente in montagna. Per la chiusura delle indagini servirà altro tempo, intanto oggi parenti e amici potranno dare l'ultimo saluto a Laura: la cerimonia si terrà alle 15 nella chiesa del quartiere di Chiesanuova a Brescia dove abita la madre dell'ex vigilessa. Le due figlie indagate dal carcere hanno richiesto la possibilità di partecipare ai funerali, non è possibile sapere ora se saranno presenti. L'ultima parola spetta al pubblico ministero.

La relazione finale del medico legale

I funerali sono stati possibili solo ora dopo che è stata terminata la relazione finale del medico legale: durante i test è stato confermato che Laura Ziliani è morta per soffocamento e poi seppellita. Nel dettaglio, sarebbe stata prima narcotizzata con dei farmaci e poi soffocata: chi l'abbia soffocata è ancora tutto da chiarire. Secondo la Procura, i tre indagati avrebbero provato a narcotizzare la donna anche qualche giorno prima. I medici hanno escluso che si sia trattata di una morte violenta: non ci sono segni né di violenza e né di fratture. Non resta che attendere i prossimi mesi per sciogliere tutti i dubbi sull'omicidio.