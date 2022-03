Chi è Samuele Papini, il vigile di Milano morto durante una gita in montagna La tragedia ieri ieri domenica 27 marzo sui Corni di Canzo a Valbrona, montagna che si affaccia sul lago di Como.

A cura di Giorgia Venturini

É un vigile di Milano e si chiama Samuele Papini, 58 anni, la vittima dell'incidente in montagna di ieri domenica 27 marzo sui Corni di Canzo a Valbrona, montagna che si affaccia sul lago di Como. Si sta cercando ancora di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto: sembrerebbe che Papini abbia perso l'equilibrio e sia precipitato per venti metri morendo sul colpo. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto si sono precipitati i paramedici e gli addetti del soccorso alpino che hanno cercato di rianimarlo in tutti i modi senza però riuscirci. Troppo gravi infatti le ferite riportate dalla caduta. Sull'accaduto sono stati informati anche i carabinieri di Como che stanno completando tutte le indagini sul caso.

Illesa la donna che era con lui

Papini è morto sotto gli occhi di una donna, anche loro impegnata insieme a lui nell'escursione in montagna. La donna, di 56 anni, seppur illesa è stata soccorsa perché sotto shock: è stata riportata a valle con l'elicottero. Ora tutti ricordano il 58enne, era un agente di polizia di Milano e responsabile della "sezione montagna" del gruppo sportivo dei vigili. Papini si occupava di personale e formazione all'interno della polizia locale. Lavorava a Milano ma era residente a Cormano. A dare la notizia sulla pagina Facebook anche l'ex comandante dei vigili urbani Antonio Barbato: "É deceduto il collega del gruppo sportivo della polizia locale di Milano, Samuele Papini, durante un'escursione in montagna. Siamo sconvolti per questa tristissima notizia. Siamo vicini a tutti i suoi cari. Ciao Samuele, a nome del gruppo sportivo e ricreativo della polizia locale di Milano". Si attendono ora i funerali.