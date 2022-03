Escursionista morto: un volo di venti metri mentre camminava lungo un sentiero a Valbrona L’allarme, stando a quanto si apprende, è arrivato dopo le 11,30 di oggi, domenica 27 marzo. Un uomo di 58 anni è scivolato per una ventina di metri mentre stava percorrendo il sentiero del Corno Occidentale.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale in montagna, nel territorio di Valbrona, comune provincia di Como. L'allarme, stando a quanto si apprende, è arrivato dopo le 11,30 di oggi, domenica 27 marzo. Un uomo di 58 anni è scivolato per una ventina di metri mentre stava percorrendo il sentiero del Corno Occidentale. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'Areu, con un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico che era già arrivato a piedi percorrendo il sentiero. Altri tre sono saliti a bordo dell'elicottero e trasportati nel luogo dove si è verificato l'incidente. Il medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'escursionista, un uomo residente nel Milanese. La donna che si trovava con lui è rimasta illesa e non ha avuto bisogno di cure mediche. In alto due fotografie dell'intervento pubblicate sulla pagina Facebook del Soccorso Alpino Lombardia.

Gli altri interventi di giornata del Soccorso Alpino

Mentre l'intervento era in corso, una persona ha chiamato a sua volta i soccorritori perché aveva riportato una lesione al ginocchio. Quest'altro escursionista è stato raggiunto a piedi e messo in salvo da due tecnici che erano già intervenuti per soccorrere il 58 enne. Il ferito è stato accompagnato in elicottero al pronto soccorso. Ancora, nel comune di Canzo, a circa 1000 metri di quota, un uomo si è sentito male in località Colma di Val Ravenna. Anche in questo caso la centrale ha inviato il soccorso alpino. Un ultimo allarme è arrivato nel pomeriggio dalla zona di Colle Brianza-Valgreghentino, provincia di Lecco, a causa di un escursionista che aveva un problema a una caviglia.