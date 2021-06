in foto: Un’immagine dell’incidente (Fonte: Antonella Loconsolo su Noi di Niguarda)

Incidente stradale tra viale Ca' Grande e viale Suzzani a Milano dove nella mattinata di oggi, giovedì 17 giugno, una moto ha investito un uomo di 48 anni e una bambina di nove anni. Fortunatamente, nonostante siano stati trasportati in ospedale, nessuno versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della vicenda.

Il motociclista li ha travolti mentre attraversavano la strada

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 8.18: sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di tre ambulanze e due automediche. Presenti anche diverse pattuglie della polizia locale. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il motociclista avrebbe travolto i due mentre attraversavano la strada. Il centauro, un uomo di 58 anni, è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo per un trauma toracico. Il 48enne e la bimba invece sono stati trasferiti, anche loro in codice giallo, all'ospedale Niguarda.

Un altro incidente a Milano: mamma e figlio investiti da un'auto

Ieri un altro incidente si è verificato fuori da una scuola d'infanzia in zona Bicocca: un'auto infatti ha investito una mamma e il figlio di tre anni. La donna ha fatto da scudo al piccolo per evitare che venisse colpito in pieno. Fortunatamente nessuno dei due è rimasto gravemente ferito. Entrambi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda con delle lievi ferite. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per svolgere tutti i rilievi del caso.