Ha fatto da scudo nei confronti di suo figlio di 3 anni per evitare che l'auto lo colpisse in pieno. È il gesto istintivo di una madre coinvolta insieme al piccolo in un incidente fuori dalla scuola dell'infanzia comunale di via Fratelli Grimm, zona Bicocca a Milano. Qui la madre e il figlio sono stati investiti da un'automobile: il conducente avrebbe colpito i due nel tentativo di evitare un ostacolo improvviso.

La madre vedendo arrivare l'auto ha messo il proprio corpo tra il paraurti del veicolo e suo figlio: alla fine nessuno dei due è rimasto gravemente ferito. L'auto infatti non viaggiava a velocità sostenuta. Dalle prime informazioni riportate anche su Milano Today, nella zona dell'impatto non risultano le strisce pedonali: resta infatti ancora da capire se madre e figlio stessero per attraversare la strada o erano già sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118: dopo essere stati soccorsi sul posto sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda per tutti gli accertamenti del caso. La donna ha riportato una contusione al gluteo, oltre a lamentare dolori alla schiena, mentre il piccolo aveva sul corpo delle ferite superficiali. Ora gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Fondamentali potranno essere le testimonianze delle altre persone presenti.