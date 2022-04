Incendio in una fabbrica di Roè Volciano, nube tossica in paese: “Non aprite le finestre” “Non aprite le finestre, traffico vietato nelle zone a rischio”. È questo l’allarme dato dai vigili del fuoco e autorità sanitaria al sindaco di Roè Volciano, nel Bresciano, dopo un incidente in una fabbrica verificatosi nel pomeriggio di ieri che ha dato origine ad un incendio.

"Non aprite le finestre, traffico vietato nelle zone a rischio". È questo l'allarme dato dai vigili del fuoco e autorità sanitaria al sindaco di Roè Volciano, nel Bresciano, dopo un incidente in una fabbrica verificatosi nel pomeriggio di ieri che ha dato origine ad un incendio. La nube tossica alzatasi in cielo ha messo in allerta massima le autorità locali dopo la caduta per errore di 1.500 litri di fosfato di zinco in una vasca di 18.000 litri di acido solforico. La reazione tra le due sostanze avrebbe prodotto e rilasciato nell'aria alti quantitativi di anidride solforosa, una sostanza tossica se inalata.

L'incidente è accaduto alla Metalfer Spa di via Giuseppe Frua pochi minuti dopo le 14.30. È stata la stessa azienda a dare l'allarme al numero unico per le emergenze 112. Il centralino ha gestito prontamente la situazione inviando sul posto le ambulanze dei volontari Anc Valle del Chiese e i vigili del fuoco con il supporto del Nucleo Nbcr. Gli specialisti del Nuclare, biologico, chimico e radiologico hanno indossato tute speciali per proteggersi dalla contaminazione. Tali protezioni aiutano gli operatori a rilevare le sostanze e a mettere in sicurezza le persone, oltre che la decontaminazione dell'area. In via Frua sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Salò che hanno avviato tutti i rilievi del caso per ricostruire quanto accaduto e i tecnici dell'Ats e di Arpa. Per il momento non vi sarebbero grossi dubbi circa le cause: gli investigatori propendono per l'errore umano. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato, nonostante il sindaco Mario Apollonio abbia invitato alla cautela dopo suggerimento di Ats, Arpa e vigili del fuoco. Il primo cittadino ha infatti firmato un'ordinanza che ha vietato il transito pedonale nella zona interessata dall'incidente, il divieto di utilizzo della ciclabile, il divieto di aprire porte e finestre di abitazioni e uffici e il divieto di utilizzo degli spazi aperti dell'oratorio. Vietato infine anche l'ingresso al cimitero.