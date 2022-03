Nube acre da un’azienda dopo un incendio, il sindaco di Gallarate: “Evitate di sostare all’aperto” A Gallarate è esploso un incendio vicino a un’azienda. A causa di questo un odore acre ha invaso la città: “È consigliabile evitare di sostare all’aperto e sarebbe consigliabile altresì indossare la mascherina”.

A cura di Ilaria Quattrone

L’intervento dei vigili del fuoco

Incendio a Gallarate. Nella mattinata di oggi, lunedì 28 marzo, nel comune della provincia di Varese è esploso un rogo per cause ancora da accertare. In base alle prime notizie sembrerebbe che questo abbia colpito un filtro a carboni attivi che si trovava vicino alla fabbrica. I vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate hanno provveduto a spegnere le fiamme con un'autopompa e un'autobotte.

Vigili del fuoco a Gallarate

I vigili hanno spento l'incendio in viale 24 maggio

La fabbrica si trova in viale 24 maggio a Cedrate e avrebbe avuto un problema a un essiccatore. Dopo aver spento l'incendio, i pompieri hanno svolto tutte le azioni necessarie per mettere in sicurezza l'area. Non ci sarebbero né persone ferite né intossicate. E ovviamente sono stati svolti tutti i rilievi necessari per cercare di capire cosa possa aver innescato le fiamme. Mentre i vigili del fuoco procedevano con il loro intervento, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ha voluto lanciare un appello.

Incendio azienda Gallarate

L'appello del primo cittadino sul canale Telegram

Sul canale Telegram del Comune, alle 7.30 di oggi, è stato infatti inviato un allert a tutta la popolazione. Il primo cittadino, oltre a far sapere che l'odore acre che ha interessato tutta la città arrivava da questa azienda che si trova a Cedrate che avrebbe avuto un problema a un essiccatore, ha spiegato che Arpa ha effettuato le proprie verifiche così da poter valutare l'impatto di quanto accaduto. Dopodiché ha fatto una richiesta ai suoi cittadini: "Nel frattempo è consigliabile evitare di sostare all'aperto e sarebbe consigliabile altresì indossare la mascherina".

Leggi anche Nonna Ignazia compie 103 anni: gli auguri di compleanno del presidente Fontana