Scoppia un incendio in una ditta di rifiuti elettronici a Settimo Milanese: “Tenete le finestre chiuse” L’incendio nell’azienda di smaltimento di rifiuti elettronici è scoppiato nella serata di ieri a Settimo Milanese. Una nuvola nera è stata visibile da tutto il paese e il sindaco ha consigliato tutti a tutti i cittadini di tenere chiuse le finestre.

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalla pagina Facebook del sindaco di Settimo Milanese

Scoppia un incendio nella serata di ieri giovedì 21 aprile in un'azienda a Settimo Milanese. Dalle prime informazioni, ad andare a fuoco è un'azienda di via Fermi che si occupa di smaltimento di rifiuti elettronici e toner. Tutto è ancora da chiarire: sembrerebbe però che una nuvola nera sia stata visibile da tutto il paese e che il sindaco abbia consigliato tutti a tutti i cittadini di tenere chiuse le finestre. Ancora sconosciute le cause del rogo.

Vigili del fuoco al lavoro tutta notte

Sul posto dell'incendio si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno lavorato ininterrottamente allo spegnimento delle fiamme. Ai pompieri sono state necessarie ore per spegnere tutto l'incendio. Fuori dall'azienda sono arrivate anche tre ambulanze e i tecnici dell'Arpa. Intanto il sindaco del paese Sara Santagostino nella serata di ieri con un post Facebook ha invitato tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse il più possibile: "I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e continueranno le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Appena possibile la via Fermi verrà riaperta al traffico. Anche se è esclusa la presenza di sostanze pericolose nell’aria, in via precauzionale si invitano i cittadini a tenere chiuse le finestre fino a domani".

Incendio fuori da un'azienda a Gallarate

Lo scorso 28 marzo un altro incendio è scoppiato a Gallarate, in provincia di Varese. Le fiamme hanno avvolto un filtro a carboni attivi che si trovava vicino alla fabbrica. I vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate hanno provveduto a spegnere le fiamme con un'autopompa e un'autobotte. La fabbrica si trova in viale 24 maggio a Cedrate e avrebbe avuto un problema a un essiccatore. Nell'incendio non è stata coinvolta nessuna persona, nessuno è rimasto ferito. Anche in questo caso il sindaco del paese ha consigliato di non sostare all'aperto e di indossare nel caso le mascherine.