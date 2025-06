video suggerito

Scoppia un incendio a Romano, i vigili del fuoco trovano un cadavere nel campo andato a fuoco Il cadavere di un uomo è stato trovato dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato a Romano di Lombardia (Bergamo). Si tratterebbe di un 79enne proprietario di un capanno di caccia nella zona del Parco del Serio.

A cura di Enrico Spaccini

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 giugno, in una zona del Parco del Serio a sud di Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo). I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15 per contenere le fiamme ed estinguere il rogo con due squadre di Romano e una di Treviglio, ma durante le operazioni di spegnimento hanno rinvenuto il corpo di un anziano carbonizzato. Si tratterebbe di un 79enne proprietario di un capanno da caccia nelle vicinanze. I carabinieri della Stazione locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Stando a una prima valutazione, pare che l'incendio si sia generato da alcune sterpaglie nei pressi di via Graffignana, in direzione di Fara Olivana con Sola, e si sia propagato fino ad arrivare alla recinzione del Parco del Serio. Il corpo del 79enne è stato trovato tra le fiamme che stavano divorando il campo. È probabile che ad accendere il primo fuoco sia stato proprio lui, nel tentativo di sbarazzarsi di alcune sterpaglie. Durante l'accensione, però, avrebbe accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Non è escluso, però, che il 79enne abbia cercato di spegnere le prime fiamme, rimanendo però a sua volta vittima del rogo.

I carabinieri di Romano di Lombardia avrebbero comunque già accertato la sua identità. Si tratterebbe di un anziano residente in paese e proprietario di un capanno da caccia, con tanto di cani, proprio nei pressi del Parco del Serio. Della sua presenza i vigili del fuoco se ne sarebbero accorti solo una volta estinto l'incendio, quando quindi per lui non c'era più nulla da fare.