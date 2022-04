Incendio a Milano, nube di fumo nero in zona San Siro: a fuoco alcuni rifiuti Un incendio è esploso vicino alla zona di San Siro: le fiamme hanno coinvolto alcuni rifiuti vicino alla baraccopoli di piazza d’Armi.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 5 aprile, è scoppiato un incendio a Milano: il rogo è divampato in via Cardinale Tosi in zona San Siro. Per il momento non si conoscono le cause che hanno portato all'esplosione delle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco che, insieme alle forze dell'ordine, svolgeranno tutti i rilievi del caso. Per il momento non si segnalano persone ferite.

Le fiamme hanno coinvolto alcuni rifiuti

Stando alle prime informazioni ottenute, l'incendio è esploso intorno alle 16.45. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano sono partiti tre mezzi: i pompieri sono arrivati con due autopompe e una botte. Le fiamme stanno interessando alcuni rifiuti che si trovano vicino alla baraccopoli di Piazza d'Armi. Baraccopoli che era stata sgomberata lunedì scorso. Per il momento non si conosce l'origine delle fiamme e se l'incendio sia di natura dolosa. Non si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118.

L'incendio vicino alla metro di zona San Babila

Solo due giorni fa, nella tarda serata di domenica 3 aprile, un altro incendio si è sviluppato a Milano: questa volta in zona San Babila, vicino alle fermate della metro, dove il rogo è stato causato da un probabile corto circuito di una cabina elettrica. Le fiamme hanno avvolto il dehors di un bar. Per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza è stata chiusa temporaneamente una fermata della metro in zona corso Venezia. Inoltre è stata sospesa l'alimentazione lasciando per alcune ore la zona senza corrente. Anche in questo caso, per fortuna, non si sono registrate né persone ferite né intossicate.