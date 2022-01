Incendi sui terrazzi e aggressioni in piazza: come è stata la notte di Capodanno a Milano Tante le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze di polizia nella notte di Capodanno a Milano: non sono mancate aggressioni in piazza e incendi. La Lombardia è la regione con più chiamate e interventi ai vigili del fuoco.

A cura di Giorgia Venturini

Non sono mancati neanche quest'anno incendi a causa dei botti e aggressioni in piazza. Anche la notte del Capodanno 2022 è stata un via vai di mezzi dei vigili del fuoco e auto delle forze dell'ordine: al momento, fortunatamente, non risultano morti o feriti gravi a causa dei festeggiamenti. La Lombardia è stata la regione con maggior numero di interventi dei pompieri. Solo lo scorso anno invece due ragazzini avevano perso le dita della mano dopo aver acceso un petardo mentre in via Selinunte, sempre nel capoluogo lombardo, il 2021 era iniziato con una sparatoria.

Le aggressioni nella notte

A Milano nella notte i sanitari sono stati chiamati almeno 500 dal mezzanotte alle 6 per diverse aggressioni e qualche cosa di abuso di alcol: l'aggressione più grave è stata quella verso le 22..30 di ieri sera in pizza Mercanti dove un uomo di 35 anni straniero è stato accoltellato in gravi condizioni al Policlinico per una ferita da taglio al braccio. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. Le persone coinvolte sarebbero due. Questo è l'evento più grave a Milano: tante altre le segnalazioni e interventi del 118 ma fortunatamente nessun decesso o ferito grave a causa dei festeggiamenti nel capoluogo lombardo. Tra le aggressioni che hanno richiesto l'intervento della polizia c'è la rissa in corso Como che ha coinvolto due persone, appena maggiorenni, un'ora dopo lo scoccare della mezzanotte. E ancora: una violenza in via Torino 45 a Milano che ha visto ferito un ragazzo di 21 anni . Un 18enne e un 21enne feriti in via Pavia, un ragazzo di 25 anni aggredito in zona Porta Ticinese poco prima delle 5 di mattina, stessa ora una ragazza e un ragazzo di 25 anni sono stati protagonisti di una rissa in via Castiglioni Fratelli. E, infine, un 18enne è stato ferito in piazza Duomo in modo non grave ma tanto da richiedere l'intervento del 118 e dalla Questura di Milano.

In Lombardia il più alto numero di chiamate ai vigili del fuoco

La Lombardia è stata la prima regione d'Italia con più interventi dei vigili del fuoco: sono state 97 le chiamate dalle 20 alle 6 al 113. Circa una quindicina gli interventi per incendi sui balconi e terrazzi provocati dallo scoppio di petardi o di fuochi d'artificio. I pompieri sono intervenuti anche in strada dove sono stati costretti a spegnere 14 cassonetti in fiamme. Nel dettaglio, è stato chiesto l'intervento per un incendio in appartamento, 13 per incendio su balconi o spazi esterni alle abitazioni, 14 per le strada delle città, 12 chiamate a seguito dell'uso di fuochi d'artificio. E tre incidenti stradali. Segno che nonostante i divieti i milanesi non hanno voluto rinunciare a festeggiare con botti e petardi. La polizia, infine, è intervenuta in tutti i luoghi più frequentati dalla movida milanese per evitare assembramenti e far rispettare tutte le norme anti Covid, in questo secondo Capodanno in pandemia.