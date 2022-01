Sala condanna le molestie di Capodanno in piazza Duomo: “Fatto indegno di Milano” Il sindaco di Milano Beppe Sala ha condannato fermamente le molestie subite da due giovani ragazze in piazza Duomo durante la notte di Capodanno.

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha condannato fermamente le molestie subite da due giovani ragazze in piazza Duomo durante la notte di Capodanno da un branco composto da trenta ragazzi circa. Il primo cittadino milanese ha detto che le aggressioni registrate "sono un fatto gravissimo non degno della nostra città".

Sala: Aggressioni indegne di Milano

Sala ha aggiunto di essere, insieme all'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, in costante contatto "con la Questura di Milano che sta lavorando senza sosta per individuare i responsabili di questi atti odiosi". Il primo cittadino si è detto confidente dell'efficacia delle indagini, aggiungendo che "scoprire e fermare i membri del ‘branco' che si è reso responsabile di tali violenze è la risposta migliore che possiamo dare alle vittime. A loro voglio esprimere la mia piena vicinanza". Nel frattempo, è proprio l'assessore alla Sicurezza Granelli a finire nel mirino delle Opposizioni. Il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Alessandro De Chirico ha detto che "né il sindaco, forse in vacanza nella casa di sua proprietà a sua insaputa a Saint Morritz, né l'imbarazzante Granelli hanno detto alcunché".

De Chirico chiede la revoca delle deleghe alla Sicurezza di Granelli

De Chirico si è scagliato anche contro le "paladine femministe della A sulla targhetta della porta dell'ufficio" che non hanno detto "nulla per condannare le violenze di gruppo ai danni delle giovani immortalate nei video". L'unica a commentare l'avvenimento è stata la segretaria metropolitana del Partito Democratico Silvia Roggiani la quale, a detta di De Chirico, "avrebbe fatto meglio a tacere". Il capogruppo di Forza Italia ha poi aggiunto che "lunedì chiederemo che venga a riferire nell'aula virtuale di Palazzo Marino il sindaco a cui chiederemo di revocare le deleghe all'assessore Granelli per manifesta incapacità".