Incendi nel lecchese, bruciano le zone di Premana e del Moregallo: canadair in azione, strada SP583 ancora chiusa

Nella provincia di Lecco in questi giorni sono in corso due importanti incendi che riguardano le aree di Premana e del Monte Moregallo. Numerose squadre dei vigli del fuoco e diversi canadair sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Paura e preoccupazioni per gli incendi boschivi scoppiati in questi giorni in provincia di Lecco. Dalla giornata di ieri, 4 agosto, i vigili del fuoco di Lecco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza del territorio. In particolare gli incendi coinvolgono due aree del lecchese: Premana, dove il rogo è attivo da giorni, e il Monte Moregallo in Valmadrera, dal tardo pomeriggio di ieri.

Questa mattina, 5 agosto, sono intervenuti anche i canadair della flotta aerea del Corpo nazionale, decollati da Genova, per spegnere le fiamme lanciando acqua dall'alto. Le operazioni però non sono per niente semplici e sono rese ancora più difficoltose dal grande caldo che si sta registrando in queste ore. La fase di bonifica infatti è rallentata da alcuni focolai residui che continuano a rianimarsi.

Sul Monte Moregallo continuano gli interventi con il Canadair CAN 31 e due elicotteri regionali, impegnati nel contenimento delle fiamme in un'area particolarmente impervia. Come confermato a Fanpage.it dai vigili del fuoco, rimane attualmente chiusa la strada SP583 che collega i capoluoghi di Como e Lecco, attraversando il litorale del Triangolo Lariano.

Mentre a Premana l'incendio è ancora attivo. Attualmente le fiamme sono contenute all'interno dell'area già bruciata, come spiegato dai vigili del fuoco in nota diffusa.

A Premana in particolare nonostante l’incendio nella giornata di ieri era considerato sotto controllo, ma con la presenza di fumarole all’interno dell’area già percorsa dal fuoco, si è verificata una ripresa delle fiamme. L’impervietà della zona ha reso necessario il rischieramento dell’elicottero regionale di Darfo, impegnato fino a quel momento sull’incendio di Gordona. L’incendio risulta attivo alle effemeridi.

Intanto, vista la portata degli incendi, si è attivata infatti anche Arpa Lombardia – l'agenzia regionale per la protezione ambientale – che come spiegato a Fanpage.it, ha fornito servizio meteo alla Sala di protezione civile dando informazioni su direzione e velocità del vento.