Giovanna Pedretti, lunedì ci saranno i funerali della ristoratrice trovata morta nel Lambro

Giovanna Pedretti

Saranno celebrati lunedì 22 gennaio nella basilica di Sant'Angelo Lodigiano i funerali di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata senza vita nel Lambro nel pomeriggio di domenica 14 gennaio. Il nullaosta alla sepoltura della 59enne è arrivato dalla Procura di Lodi una volta terminata l'autopsia all'Istituto di Medicina legale di Pavia che ha stabilito che la donna è deceduta per annegamento.

Intanto gli inquirenti continuano a indagare con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio, concentrandosi sulle polemiche nate sul web in merito a una presunta falsa recensione pubblicata da Pedretti sulla pagina Facebook della sua pizzeria pochi giorni prima di morire.

La recensione contestata e le indagini

La pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano è al centro della cronaca locale e nazionale dallo scorso 12 gennaio. I giornali riportavano la notizia della ristoratrice Giovanna Pedretti che aveva risposto a tono a un cliente omofobo e abilista che aveva lasciato una recensione negativa del locale su Google.

In poco tempo, anche sui social si è iniziato a parlare di quel testo. Alcuni hanno sollevato, poi, la questione che quello screenshot pubblicato su Facebook risultava in qualche modo strano, come se fosse stato ritoccato: la differenza di font tra recensione e risposta, la recensione che sembrava copiata da altre, le anomalie di impaginazione.

La storia ha avuto così tanto clamore che la signora Pedretti è stata convocata in caserma dai carabinieri di Lodi che hanno iniziato a indagare con l'ipotesi di reato di istigazione all'odio. La ristoratrice, come già fatto davanti ai giornalisti, ha dichiarato che quel post era autentico senza, però, saper dare una motivazione a quelle anomalie.

Il nullaosta dopo l'autopsia

Poche ore più tardi, Pedretti è stata trovata morta. All'alba di domenica 14 gennaio è uscita di casa da sola, senza più tornare. I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo nel pomeriggio nel fiume Lambro. L'autopsia, disposta dalla Procura di Lodi che indaga per istigazione al suicidio e tenuta all'Istituto di Medicina legale di Pavia, ha stabilito che la 59enne è morta per annegamento.

Lunedì 22 gennaio, alle ore 10, i parenti e gli amici potranno salutare Pedretti per l'ultima volta. La famiglia della ristoratrice ha chiesto tramite l'avvocata Simona Callegari di rispettare il dolore e che i giornalisti non partecipino al funerale.