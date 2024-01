Aperta inchiesta per istigazione al suicidio su Giovanna Pedretti: la Procura indaga sulla recensione La Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per il caso della ristoratrice Giovanna Pedretti, 59anni, morta suicida a Lodi dopo la recensione online sul suo locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Si indaga per istigazione al suicidio per la ristoratrice Giovanna Pedretti, 59anni, morta suicida a Lodi dopo la recensione online sul suo locale. I carabinieri sono al lavoro per risalire al proprietario del computer o dello smartphone dal quale è partita la recensione di un cliente della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano che si sarebbe lamentato per aver mangiato nel locale con a fianco due gay e un ragazzo disabile. A quel messaggio la proprietaria aveva risposto invitando quel cliente dal pessimo commento a non tornare più. Solo pochi giorni dopo Giovanna Pedretti era stata accusata sui social di aver inventato tutto solo per farsi pubblicità.

I militari chiederanno a Google una risposta per chiarire ogni dubbio – la donna non ha lasciato biglietti di addio – nell'inchiesta della Procura di Lodi che ora procede per istigazione al suicidio, ipotesi che consentirà oggi e nei prossimi giorni gli approfondimenti e gli accertamenti tecnici necessari. Così come resta ancora da capire perché la donna si sia tolta la vita e cosa sia successo: il suo corpo è stato trovato nel Lambro, a due passi da casa. Gli inquirenti hanno pochi dubbi sull'ipotesi del gesto estremo.

Fondamentali potranno comunque essere per le indagini saranno anche i risultati dei medici legali che eseguiranno l'autopsia e gli esami tossicologici previsti per mercoledì e giovedì. Nel mirino degli inquirenti c'è comunque la ricostruzione di quanto accaduto sui social: la pressione mediatica e social potrebbe aver influito sulla tragica decisione finale, e quanto possa pesare il quadro familiare della donna, che proprio 13 anni fa aveva perso un fratello nello stesso modo.