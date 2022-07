Finisce con l’auto in una scarpata mentre parcheggia: morto un uomo Un uomo è morto mentre stava parcheggiando l’auto: l’incidente è avvenuto in provincia di Bergamo. Dalle ricostruzioni avrebbe fatto un volo di dieci metri.

A cura di Ilaria Quattrone

Terribile incidente nella giornata di oggi, domenica 24 luglio, in provincia di Bergamo. Un uomo, mentre parcheggiava, è finito con l'auto in una scarpata: nonostante i tentativi degli operatori sanitari del 118, per la vittima non c'è stato nulla da fare. I carabinieri stanno svolgendo tutti i rilievi di rito per ricostruire la dinamica della vicenda.

L'uomo ha fatto scendere dall'auto le due passeggere

L'incidente si è verificato a Pradalunga, lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna della Forcella. Con lui, in auto c'erano anche due donne: in base alle ricostruzioni, una volta arrivati al Santuario, l'uomo ha fatto scendere dall'auto le due passeggere. Durante le manovre di parcheggio, per cause ancora da accertare è finito nella scarpata. Avrebbe fatto un volo di dieci metri. La vittima, di cui non si conoscono le generalità, è morta sul colpo.

Sempre nella Bergamasca un altro terribile incidente: muore un 24enne

Solo ieri, sabato 23 luglio, sempre in provincia di Bergamo si è verificato un altro incidente: lungo il tratto tra Trezzo e Capriate dell'autostrada A4, due auto si sono scontrate tra loro. Nell'impatto – avvenuto alle 3 di notte – ha perso la vita un ragazzo di 24 anni. Sono rimasti feriti gravemente una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 25 che sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: non sarebbero in pericolo di vita. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Bergamo e la Polstrada: grazie ai rilievi sarà possibile ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare le eventuali responsabilità.