Violento incidente nella notte tra due auto: muore un ragazzo di 24 anni, altri due giovani feriti Lungo il tratto tra Trezzo e Capriate della A4 che collega Torino a Venezia questa notte ha perso la vita un ragazzo di 24 anni in un tragico schianto tra due auto.

A cura di Giorgia Venturini

Violento scontro nella notte in autostrada. Lungo il tratto tra Trezzo e Capriate della A4 che collega Torino a Venezia ha perso la vita in un tragico incidente un ragazzo di 24 anni. I fatti sono accaduti verso le 3 di oggi sabato 23 luglio: nell'impatto sono state coinvolte due auto. Gravissime le ferite ripostate dal giovane che è morto poco dopo. Gravi ma non in pericolo di vita una ragazza di 24 anni e un altro giovane di 25 anni.

Lo schianto e i soccorsi

Ora tutta la dinamica è al vaglio degli inquirenti: non è ancora chiaro infatti come sia avvenuto nel dettaglio lo schianto. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Bergamo e la Polstrada del comando provinciale di Bergamo. Subito è stato lanciato l'allarme: sul posto si sono precipitati i paramedici in ambulanza e i medici con l'automedica. Purtroppo però – come riporta Prima La Martesana – per il giovano non c'è stato più nulla da fare. Troppo gravi infatti le ferite riportate dell'incidente. Gli altri due ragazzi invece sono stati trasferiti all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo. Non sono in pericolo di vita.