Fiamme nei campi e in un’azienda agricola: morti quattro cagnolini e due daini Un incendio ha distrutto i campi di Gerenzano, comune in provincia di Varese: oltre ai cinque ettari andati in fiamme, sono morti quattro cani e due daini.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono andati distrutti i campi coltivati a Gerenzano, comune in provincia di Varese, che sono stati colpiti da un vasto incendio verificatosi nella mattinata di venerdì 1 luglio. L'allarme è stato dato attorno a mezzogiorno. I vigili del fuoco hanno messo l'intera area in sicurezza, ma nel loro intervento hanno trovato morti quattro cani e due daini.

La siccità ha consentito alle fiamme di propagarsi velocemente

Le fiamme hanno interessato anche un'azienda agricola. Non bastava la siccità, ma anche i roghi che devastano così intere coltivazioni. Il fumo, in base a quanto raccontato al numero unico delle emergenze, era visibile per chilometri di distanza. Sarebbe partito dai campi di via Inglesina.

Colpiti dei campi di granoturco

I vigili del fuoco stanno circoscrivendo le fiamme che hanno colpito anche alcuni campi di granoturco: a causa proprio dell'assenza di acqua, delle condizioni in cui versano i terreni e di una leggera brezza che ha interessato il territorio, il fuoco si è propagato velocemente.

Presente anche la protezione civile

In totale sono venticinque i vigili del fuoco – che arrivano dalle sedi di Saronno, Varese, Busto-Gallarate e Inveruno – a essere intervenuti per circoscrivere le fiamme. Sono arrivati sul posto con tre autopompe, tre autobotti, tre fuoristrada e un carro aria.

In totale sono stati distrutti cinque ettari di campi, alcuni manufatti di un'azienda florovivaistica oltre alla morte dei sei animali. Non vi sono altri feriti o persone intossicate. Presente anche la Protezione civile che ha così dato una mano per mettere in sicurezza l'intera area.