Grave incidente sul lavoro in un’azienda agricola, il titolare colpito dalla pala di un muletto Un uomo è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stato urtato dalla pala di un muletto mentre si trovava al lavoro nella sua azienda agricola in provincia di Brescia.

A cura di Giorgia Venturini

Grave infortunio sul lavoro in un'azienda agricola di Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia. Un 40enne è stato soccorso in codice rosso dopo essere urtato dalle forche di un muletto mentre era impegnato in una manovra. Cosa sia successo è ancora tutto da definire: certo è che i fatti sono accaduti verso le 7.50 di oggi martedì 5 luglio. A rimanere ferito è uno dei titolari: la vittima è un 40enne e si trova ora in gravi condizioni. Dopo una prima visita sul posto sembrerebbe che l'uomo abbia riportato un trauma cranico e una importante ferita alla testa. Si trova ora ricoverato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Trasportato in codice rosso in ospedale

Ad allertare i soccorsi sono stati i colleghi. Subito si sono precipitati sul luogo dell'incidente i medici e paramedici in elisoccorso, automedica e in ambulanza. Dopo aver stabilizzato in azienda l'uomo, il paziente è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Bergamo. Non è ancora chiaro se sia fuori pericolo. Ora i carabinieri stanno cercando di capire nel dettaglio cosa sia accaduto: importante capire anche eventuali responsabilità.