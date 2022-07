Esplode una bombola di gas, operaio ricoverato con ustioni su tutto il corpo: è in pericolo di vita Altro grave incidente sul lavoro in Lombardia. A Cugnasco un operaio di 51 anni è rimasto ustionato dopo l’esplosione di una bombola di gas.

Altro grave incidente sul lavoro in Lombardia. A Cugnasco, in provincia di Varese, un operaio di 51 anni è rimasto ustionato nella mattinata di oggi, martedì 19 luglio, ed è in pericolo di vita. Ne dà comunicazione la polizia spiegando che l'incidente si è verificato poco dopo le 9 in un cantiere di via alla Motta.

Esplode bombola del gas, ustionato un operaio: rischia la vita

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'operaio 51enne, residente nel Varesotto, stava realizzando dei lavori di impermeabilizzazioni su una terrazza utilizzando una fiamma alimentata da una bombola a gas. All'improvviso, per cause ancora da accertare, la bombola è esplosa e le fiamme l'hanno travolto. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia insieme ai vigili del fuoco. Il 51enne è stato curato in loco e stabilizzato prima di essere trasferito in codice rosso al pronto soccorso dove è stato ricoverato in condizioni gravissime. Rischia la vita. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti di polizia con l'ausilio dei tecnici dell'Ats.

Ieri morto un operaio nel Lecchese

Ieri un operaio di 58 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un mezzo in movimento. Soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è morto poche ore dopo. La Procura di Lecco ha aperto un'inchiesta, le indagini sono affidate ai carabinieri e ai tecnici dell'Ats intervenuti sul posto. L'operaio è arrivato al Manzoni di Lecco con l'elisoccorso. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.