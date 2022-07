Morto in ospedale l’operaio rimasto schiacciato da un macchinario a Introbio, aveva 58 anni È morto l’operaio di 58 anni rimasto schiacciato questa mattina in un’azienda edile nel Lecchese, a Introbio. Troppo gravi le ferite riportate al torace.

È morto l'operaio di 58 anni rimasto schiacciato questa mattina in un'azienda edile nel Lecchese, a Introbio. L'uomo, di origini straniere, è deceduto dopo il ricovero all'ospedale Manzoni di Lecco dove era arrivato in condizioni molto gravi. L'operaio è rimasto vittima dell'incidente pochi minuti dopo l'inizio del turno. A schiacciarlo, un mezzo in movimento. La Procura di Lecco ha aperto un'inchiesta, le indagini sono affidate ai carabinieri e ai tecnici dell'Ats intervenuti sul posto.

Sul posto si erano precipitati gli operatori sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, allertati dai colleghi del 58enne. I paramedici, una volta arrivati nella ditta, hanno trovato l'operaio in condizioni gravissime così, dopo averlo stabilizzato in loco, l'hanno trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco in elisoccorso dove è stato preso in cura dai medici della struttura.

La Procura di Lecco ha aperto un'inchiesta, indagano i carabinieri

Dopo qualche ora dal ricovero, la notizia della morte: troppo gravi i traumi riportati al torace. Il 58enne era residente a Pasturo. Sull'incidente mortale stanno indagando i carabinieri di Lecco coordinati dalla Procura che ha aperto un'inchiesta. Anche i tecnici dell'Ats stanno effettuando accertamenti sulla messa in sicurezza dell'area di lavoro adottata dalla ditta. I militari dovranno fare luce sulla dinamica dell'accaduto e capire come sia stato possibile che l'uomo rimanesse schiacciato nel macchinario.