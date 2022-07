Incidente sul lavoro a Introbio, operaio schiacciato da un macchinario: è grave Un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito a inizio turno a Inurbio, comune in provincia di Lecco. È stato trasferito d’urgenza in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Grave incidente sul lavoro a Introbio, comune in provincia di Lecco. Un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo che è stato schiacciato da un macchinario. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri e i tecnici dell'Azienda di tutela della salute del territorio per verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.

Il 58enne ferito a inizio turno

Quanto accaduto nella giornata di oggi, lunedì 18 luglio, è solo l'ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia. I casi infatti non sembrano arrestarsi. Nonostante gli appelli di sindacati ed esponenti politici, si registrano sempre più vittime e morti sul posto di lavoro. In questo caso, il 58enne sarebbe rimasto ferito proprio a inizio turno.

Torace rimasto schiacciato da un macchinario

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato il macchinario a sganciarsi e schiacciare il torace dell'operaio. L'uomo, stando alle prime informazioni pervenute, avrebbe riportato anche delle contusioni agli arti inferiori. A soccorrerlo sono stati prima di tutto i colleghi. Loro hanno dato l'allarme e chiamato il 118.

Trasferito d'urgenza in ospedale

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha quindi inviato i medici e i paramedici con un'ambulanza. Da Bergamo è poi partito anche un elicottero: dopo aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno optato per trasferirlo d'urgenza all'ospedale di Lecco. Non è chiaro se sia in pericolo di vita. Intanto i carabinieri della compagnia locale, insieme ai tecnici di Ats, stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica.