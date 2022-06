Operaio resta incastrato in un macchinario: è in pericolo di vita Questa mattina a Lurago d’Erba un lavoratore di 46 anni è rimasto incastrato in un macchinario mentre si trovava in una ditta. Tempestivi i soccorsi: l’uomo ora si trova in pericolo di vita all’ospedale di Varese.

A cura di Giorgia Venturini

Altro grave incidente sul lavoro questa mattina in Lombardia. Dopo l'operaio rimasto gravemente ferito nel crollo di una parte della gru in centro a Milano, a Lurago d'Erba, in provincia di Como, un altro lavoratore di 46 anni è rimasto incastrato in un macchinario mentre si trovava in una ditta. Subito è scattato l'allarme da parte dei colleghi che hanno chiamato il 118: sul posto si sono precipitati i sanitari e i vigili del fuoco. L'operaio è stato immediatamente trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Varese. Qui purtroppo – come riporta Ciao Como – si trova in pericolo di vita. Intanto sul luogo del tragico incidente in poco tempo sono arrivati anche i carabinieri che hanno il compito ora di cercare di ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto.

Precipita una gru in centro a Milano

Questa mattina invece a Milano un operaio è stato soccorso in arresto cardiaco: pochi secondi prima era stato travolto dal cestello di una gru, precipitato – per cause ancora da chiarire – da un'altezza di 15 metri su un camion in via Manfredini. La vittima si trovava sul posto dell'incidente perché era impegnato in alcuni lavori di trasloco. I primi a precipitarsi sul posto sono stati gli agenti di polizia locale che hanno praticato subito le manovre di rianimazione. Pochi secondi dopo sono stati raggiunti da medici e paramedici che hanno stabilizzato l'uomo sul posto prima del trasporto in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove è ricoverato in pericolo di vita. Non resta ora che chiarire quanto accaduto e capire come sia stato possibile che una parte di gru si sia staccata precipitando in questo modo. La polizia dovrà ora fare tutti gli accertamenti del caso.