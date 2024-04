video suggerito

Incastrato sotto un treno in stazione, muore un 31enne: circolazione bloccata Un uomo di 31 anni è rimasto incastrato sotto un treno alla stazione di Saronno (Varese): è morto sul colpo. La circolazione ferroviaria è in tilt con ritardi e cancellazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 23 aprile, si è verificato un incidente ferroviario a Saronno, comune che si trova nella provincia di Varese. Un uomo di 31 anni è rimasto incastrato sotto a un treno. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'allarme è stato lanciato attorno alle 5 del mattino. Il 31enne è stato colpito dal convoglio nei pressi di piazza Cadorna: è rimasto incastrato sotto. I vigili del fuoco lo hanno recuperato e affidato alle cure degli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia. I medici sono arrivati a bordo di un'automedica e un'autoinfermieristica.

Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Al momento non si conosce la sua identità. Gli agenti della polizia ferroviaria stanno cercando di scoprirla e di capire anche cosa possa essere successo. Hanno infatti svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. Ovviamente ci sono state importanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Questa, infatti, è stata sospesa tra le stazioni di Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T2. Si sono registrati ritardi fino a trenta minuti e, in alcuni casi, cancellazioni.

I convogli in arrivo da Laveno o Varese sono stati fermati a Tradate da dove sono ripartiti quelli in direzione del capoluogo o del capolinea sul lago Maggiore. Per avere informazioni e aggiornamenti sulla situazione, è necessario consultare l'App Trenord.