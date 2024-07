video suggerito

Aggrediscono un ragazzino di 17 anni che rischia di finire sotto un treno: arrestati in quattro Quattro minorenni sono stati arrestati perché accusati di aver aggredito un 17enne in provincia di Monza. Lo avrebbero colpito nella stazione di Lissone e lo avrebbero quasi fatto cadere su un binario mentre stava per passare un treno.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Tra il 10 e il 15 luglio scorsi a Lissone e Triuggio, comuni che si trovano in provincia di Monza, quattro minorenni sono stati arrestati dai carabinieri perché accusati di aver aggredito, picchiato e rapinato un ragazzo di 17 anni nella stazione ferroviaria di Lissone. L'episodio si è verificato il 17 marzo scorso. Durante l'aggressione, il 17enne ha rischiato di cadere sotto a un treno.

I quattro arrestati hanno tra i quindici e i sedici anni e sono accusati di rapina e lesioni personali in concorso. A emettere l'ordinanza è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano. La vittima è stata prima avvicinata con una scusa e poi accerchiata. I quattro lo hanno colpito con calci e pugni e lo hanno poi rapinato del monopattino. Lo hanno preso a spintoni con il rischio di farlo cadere sui binari proprio mentre stava passando un treno in transito.

Tre sono poi scappati salendo su un treno e il quarto è fuggito a piedi. Il 17enne è stato invece soccorso dal personale del 118 e trasferito all'ospedale di Desio dove poi è stato dimesso con una prognosi di quattordici giorni. La Procura per i minorenni ha quindi chiesto e ottenuto l'applicazione della misura cautelare in comunità per i quattro minorenni. Per gli inquirenti i quattro sarebbero però responsabili di altri episodi.

Le indagini hanno permesso di scoprire che potrebbero essere collegati ad altre due aggressioni con rapine che sarebbero avvenute il 4 e 11 maggio scorsi. Anche in quelle occasioni le vittime erano minorenni, accerchiate per strada e derubate dei cellulari.