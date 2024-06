Mette a segno 11 rapine puntando il coltello contro giovani studenti sul bus: in carcere un ragazzo di 19 anni

video suggerito

Minacciava con un coltello persone sole e giovani studenti sull'autobus che percorre la Valsabbia, in provincia di Brescia. Con questo modus operandi aveva messo a segno 11 rapine, ora però per un ragazzo di 19 anni sono arrivate le manette: i carabinieri della Stazione di Sabbio Chiese hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia su richiesta della Procura. Dovrà ora difendersi dall'accusa di rapina, aggravata dal fatto che in molte occasioni minacciava altri giovani con un coltello.

Stando alle indagini emerse dai carabinieri, il 19enne si presentava sulla tratta dell'autobus della Valsabbia e puntava il coltello verso persone che viaggiavano sole o gruppi di giovani studenti al fine di rapinarli. Così era diventato responsabile, tra rapine e tentate rapine, di 11 colpi. Per lui è arrivato l'arresto: si trova nel carcere di Brescia in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

