Rapina a mano armata in provincia di Como: fermati in cinque, tre sono minori Sono stati fermati cinque uomini accusati di aver rapinato un negozio a Mozzate (Como): tre di loro sono minorenni.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati individuati e fermati i cinque componenti della banda che il 19 dicembre 2023, intorno alle 22.45 circa, avrebbero compiuto una rapina a mano armata in un negozio di Mozzate, comune che si trova in provincia di Como.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, tre persone con il volto nascosto sono entrate in un esercizio commerciale. Due di loro erano armati di pistola. Uno si è diretto verso il proprietario e lo ha colpito alla nuca. Subito dopo ha prelevato dalla cassa circa quattromila euro in contanti. I tre sono poi scappati con un'automobile che li aspettava all'esterno del locale con un complice che faceva da palo.

Quella sera sono intervenuti i carabinieri del Nor-Aliquota Operativa. Hanno svolto tutti i rilievi del caso e dopo mesi di indagini e accertamenti sono riusciti a risalire all'identità degli autori. Il primo membro della banda è stato fermato la mattina del 22 marzo: è un ragazzo di 17 anni che è accusato di concorso in rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti a offendere ed è stato trasferito nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano.

La mattina del 28 marzo sono stati arrestati altri due rapinatori: un operaio di vent'anni, arrestato a Lomazzo (Como), e un altro di 21 anni, arrestato a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza). Durante una perquisizione nelle loro abitazioni, sono stati trovati gli abiti usati durante la rapina. Nel pomeriggio del 14 maggio è stato fermato un sedicenne a Limido Comasco che è stato trasferito nel carcere minorile di Milano.

Infine ieri mattina, martedì 11 giugno, è stato arrestato un altro sedicenne che è stato individuato in una struttura ricettiva di Desenzano del Garda: oltre che per questa rapina, dovrà scontare un altro anno e mezzo per altre due rapine avvenute nel 2022. Una è stata fatta a Mozzate e un'altra in provincia di Varese.