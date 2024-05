video suggerito

Rapina tre negozi in cinque giorni impugnando una pistola: arrestato un 25enne

A cura di Giorgia Venturini

Un altro arresto per rapina a Milano. Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile di aver commesso tre rapine a mano armata nel mese di aprile in diversi negozi in zona di via Padova e Monforte a Milano. L'arresto è stato eseguito dalla polizia al termine di attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano.

Le indagini sono iniziate dopo la segnalazione di una tentata rapina avvenuta nel pomeriggio dello scorso 25 aprile dove un uomo, armato di pistola, si è introdotto all’interno di un negozio di via Palmanova. Aveva chiesto con prepotenza l'incasso per poi fuggire via a mani vuote perché una dipendente era riuscita ad attirare l’attenzione di un passante. Non contento quindi il 25enne lo stesso giorno, dopo 15 minuti, era entrato in una farmacia di via Mario Pieri: il rapinatore è entrato armato di pistola e si è fatto consegnare l’incasso di circa 200 euro.

E ancora: il pomeriggio di martedì 30 aprile il giovane era entrato in una parafarmacia di via Marescalchi sempre impugnando una pistola. In questo caso è fuggito via dopo aver rubato mille euro. Così al termine dell’attività investigativa, i poliziotti hanno individuato il 25enne in quanto autore delle tre rapine commesse: è stato sottoposto a fermo dagli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Mecenate nei giorni scorsi.