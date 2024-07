video suggerito

Mette a segno cinque colpi alle farmacie in un mese: arrestato rapinatore seriale a Milano Un uomo di 37 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina: ha messo a segno cinque colpi ad altrettante farmacie in un mese.

A cura di Giorgia Venturini

Era un vero e proprio rapinatore seriale di farmacie. In un solo mese, a dicembre dello scorso anno, ha messo a segno cinque colpi a Milano. Ora per lui, un uomo di 37 anni originario del Marocco, è scattato l'arresto: gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare. Dovrà ora difendersi dall'accusa di rapina.

Non è la prima volta che per il 37enne era stato portato in Questura: i poliziotti della Sesta Sezione della Squadra Mobile di Milano lo avevano già arrestato in flagranza il 19 dicembre del 2023. In quell'occasione stava mettendo a segno una rapina in un negozio di prodotti di bellezza e benessere in corso Lodi: qui aveva scavalcato di bancone e aveva minacciato le due dipendenti con delle forbici. Poi aveva preso tutto il denaro che era presente in cassa e aveva tentato la fuga che però è stata interrotta subito con l'arrivo della polizia.

La polizia nel corso delle sue indagini ha accertato che l'uomo era responsabile di altre precedenti rapine commesse con lo stesso modus: prima di tutto avvenivano quasi sempre nella stessa zona. Questo poi una volta all'interno dell'attività commerciale, quasi sempre farmacie, minacciava i dipendenti fino a farsi consegnare i contanti. Il 37enne si trova ora in carcere: gli sono stati contestati ulteriori cinque rapine, tutte commesse fra il 4 dicembre 2023 e il 18 dicembre 2023.