Entra in una farmacia con una pistola e con in testa una cuffia con la bandiera dell’Italia: arrestato rapinatore Un rapinatore di 32 anni è stato arrestato dopo essere entrato in una farmacia impugnando una scacciacani e indossando una cuffia da piscina con la bandiera tricolore dell’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Si è presentato in una farmacia impugnando una scacciacani (ma si è saputo solo dopo non essere una pistola vera) e indossando una cuffia da piscina con la bandiera dell'Italia. Così un rapinatore è entrato in una farmacia in via del Liri, zona Ponte Lambro a Milano. Le telecamere dell'esercizio commerciale lo hanno inquadrato mentre entrava con scacciacani e cuffia, oltre con una mascherina chirurgica sul viso, per coprire un po' il volto. Dopo aver puntato l'arma addosso al farmacista, è uscito con 250 euro in contanti e si è dato alla fuga.

Ma non era l'unico colpo della giornata. A distanza di nove ore si è presentato in un centro scommesse di via Claudio Monteverdi: questa volta è entrato senza indossare la cuffia da piscina ma sempre impugnando la pistola. Con il calcio di questa ha colpito in testa un dipendente riuscendo così a prendere 2.300 euro in contanti. Anche in questo caso subito è stata all'allertata la polizia: gli agenti sono riusciti a intercettare il rapinatore poco dopo in via Giovanni da Palestrina a bordo di un monopattino.

Una volta aver visto i poliziotti l'uomo ha provato a scappare a piedi lanciando prima il monopattino sulla volante degli agenti. Ma per lui la fuga è durata pochi secondi: una volta arrestato la polizia ha scoperto che si tratta di un 32enne di origini marocchine, irregolare e con precedenti. Nel suo zaino gli agenti hanno trovato tutto quanto utilizzato per la rapina, ovvero anche la cuffia tricolore, e i soldi. Dovrà ora difendersi dall'accusa di rapina e danneggiamento.