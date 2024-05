video suggerito

In tre mesi mette a segno 13 rapine in un supermercato: puntava la pistola in faccia ai clienti Un uomo di 35 anni, con precedenti, è stato destinatario di una misura cautelare in carcere: nell'estate del 2022 e in soli tre mesi era riuscito a mettere a segno 13 rapine a mano armata nei supermercati.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Nell'estate del 2022 e in soli tre mesi era riuscito a mettere a segno 13 rapine a mano armata terrorizzando i clienti dei supermercati della zona. Ora un uomo di 35 anni, già in carcere, è stato destinatario di una misura cautelare in carcere.

Le indagini della polizia erano scattate due estati fa e hanno sottolineato come il 35enne usasse la stessa strategia d'azione per assicurarsi le rapine nei supermercati di Milano. Davanti al supermercato arrivata con una moto: parcheggiava ed entrava nel negozio senza mai togliersi il casco, così nascondeva il volto. Infine puntava la pistola alla tempia delle persone presenti e si faceva consegnare l'incasso. Le sue vittime poteva essere qualunque persona, anche anziani. E in due occasioni, non ha esitato a colpire con dei calci al volto degli addetti che avevano tentato di opporsi. Poi una volta aver recuperato i soldi scappava via in sella al suo scooter.

Come spiega la Procura e riporta Milano Today, "alcuni casi da solo, in altri in compagnia di un complice, abbia commesso, nel corso di appena tre mesi dell'estate del 2022, ben 13 rapine aggravate ai danni di piccoli e medi supermercati della zona nordovest di Milano – Novate Milanese, Cormano, Bollate, Milano-Comasina – e di Trecate, utilizzando sempre lo stesso modus operandi". Gli agenti sono riusciti a risalire a tutti i colpi e alla sua identità visionando tutte le telecamere di video sorveglianza dei supermercati del Milanese. Una volta scoperto che si trattava di un 35enne, italiano e con precedenti, la Procura ha emesso la custodia cautelare in carcere.