“Punta pistola alla tempia anche ad un anziano”: arrestato Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver commesso diverse rapine nella provincia di Milano. Ne avrebbe compiuto ben tredici. In un’occasione avrebbe puntato la pistola contro un anziano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver commesso diverse rapine nella provincia di Milano. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, nell'estate 2022 avrebbe compiuto ben tredici rapine a mano armata in diversi supermercati. I colpi sarebbero avvenuti nel giro di tre mesi.

L'uomo arrivava in sella a una moto e con un casco in testa per nascondere il volto "puntava la pistola alla tempia delle persone presenti (persino di un anziano) e si faceva consegnare l'incasso". In due occasioni avrebbe anche colpito con calci al volto "degli addetti che avevano tentato di opporsi".

Le indagini sono state condotte dalla polizia giudiziaria della Procura di Milano: al presunto responsabile, un 35enne, è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'indagato è stato raggiunto dall'ordinanza in un casa di reclusione dove è detenuto per altri fatti.

Sulla base di quanto riportato in una nota stampa del procuratore Marcello Viola, dall'inchiesta è emerso che in alcuni casi avrebbe agito da solo mentre in altri in compagnia di un complice. Le tredici rapine aggravate sarebbero state commesse ai danni di "piccoli e medi supermercati della zona nord-ovest di Milano (Novate Milanese, Cormano, Bollate, Milano-Comasina) e di Trecate, utilizzando sempre lo stesso modus operandi".

A volte avrebbe utilizzato anche un'automobile. Sia il veicolo che la moto sarebbero "risultati entrambi rubati". Gli agenti lo avrebbero identificato attraverso "le analisi dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza, nonché tramite accertamenti tecnici biologici, dattiloscopici ed antropometrici".