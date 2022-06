Si stacca parte di una gru e precipita in strada: gravissimo un uomo Nella mattinata di oggi 25 giugno parte di una gru è precipitata nel centro di Milano: gravissimo un operaio di 50 anni impegnato nei lavori di trasloco.

A cura di Giorgia Venturini

Paura questa mattina in via Manfredini a Milano. Qui è precipitato su un mezzo pesante impegnano nei lavori di trasloco il terminale del braccio di una gru, ovvero il cestello. La parte che è precipitata ha colpito un operaio di 50 anni: è stato trasportato all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni. Al momento dell'arrivo dei soccorsi si trovava in arresto cardiaco: i paramedici e medici sono riusciti a rianimarlo sul posto. Ora si sta cercando di ricostruire quanto accaduto: l'incidente è avvenuto intorno alle 9 di oggi sabato 25 giugno durante le fasi di sollevamento di travi d'acciaio all'interno di un cantiere.

La dinamica dell'incidente e i soccorsi

Tutta la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Al momento le certezze è che a staccarsi sia stato il cestello di una gru che è precipitato da un'altezza di 15 metri su un camion in via Manfredini. L'operaio in gravissime condizioni era impegnato in un trasloco con altri colleghi quando è stato colpito. A dare l'allarme sono stati proprio i colleghi. I primi a precipitarsi sul posto sono stati gli agenti di polizia locale che hanno praticato subito le manovre di rianimazione. Una volta poi sul luogo dell'incidente i sanitari lo hanno stabilizzato prima di trasportarlo con la massima urgenza in ospedale.