Dove potrebbe svolgersi il Remigration Summit: torna l'ipotesi di uno spazio vicino a Malpensa Secondo quanto appreso da Fanpage.it, gli organizzatori del Remigration Summit, il raduno dell'ultra destra europea, avrebbero individuato un posto aperto al pubblico nei pressi dell'aeroporto di Malpensa.

(foto da LaPresse)

Si torna a parlare di Malpensa come possibile location per il Remigration Summit, il raduno dell'estrema destra europea in programma a Milano o nei dintorni per sabato 17 maggio. Secondo quanto apprende Fanpage.it, gli organizzatori avrebbero trovato uno spazio aperto al pubblico in un Comune vicino all'aeroporto. Nel frattempo poi, sarebbero tornati disponibili nuovi biglietti che in una prima fase di vendita erano andati tutti sold out.

Non c'è ancora, tuttavia, nessuna conferma ufficiale sul luogo di ritrovo, che gli organizzatori intendono mantenere segreto fino all'ultimo. Negli scorsi giorni avevano annunciato come possibile location l'albergo Dolce Milan Hotel di Somma Lombardo, in provincia di Varese. La struttura ricettiva, però, aveva negato la conferma della prenotazione e il raduno si era ritrovato senza location. Successivamente, Andrea Ballarati, rappresentante italiano del Remigration Summit, aveva prospettato un possibile spostamento in Piemonte.

La lista degli speaker: tra loro anche una nota attivista della destra olandese

Nel frattempo l'account ufficiale della conferenza ha annunciato anche la lista degli speaker: il portoghese Afonso Gonçalves, presidente e fondatore del movimento "Reconquista", l'attivista austriaco, nonché promotore del raduno, Martin Sellner, il francese Jean Yves Le Gallou e il belga Dries Van Langenhove che negli scorsi giorni aveva rivolto ai suoi seguaci un appello da piazza Duomo invitandoli a venire a Milano. Tra loro anche l'attivista-influencer della destra olandese Eva Vlaardingerbroek, nota per le sue posizioni contrarie al femminismo moderno e vicine a teorie cospirazioniste in materia di immigrazione.

Le contro manifestazioni previste per lo stesso giorno

Nel frattempo le organizzazioni antifasciste hanno annunciato due manifestazioni contro il Remigration Summit, previste a Milano per lo stesso giorno, il 17 maggio. La prima è il presidio istituzionale promosso da 70 realtà associative tra partiti e associazioni di sinistra (tra cui Pd, +Europa, Italia Viva, Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Anpi, Arci e Cgil con la presenza di Elly Schlein), programmato per le 14:30 in piazza San Babila. Nelle scorse ore, però, è stato annunciato dai collettivi anche un "corteo antifascista internazionale" al grido di "Make Europe antifa again", con appuntamento alle 15:00 in piazza Cairoli.