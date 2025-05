video suggerito

Il Remigration Summit torna senza location: annullata la prenotazione dell'hotel a Somma Lombardo L'hotel Dolce Milan Hotel di Malpensa a Somma Lombardo (Varese), indicato ieri come location per il raduno dell'ultra destra del Remigration Summit, ha fatto sapere che la prenotazione è stata annullata. Non è chiaro se a cancellare l'appuntamento sia stato l'albergo o gli organizzatori, ma fonti di Fanpage.it riferiscono che la decisione sarebbe arrivata dalla struttura ricettiva.

(foto da LaPresse)

Alla fine la prenotazione è stata annullata: a quanto pare il Remigration Summit, il raduno dell'ultra destra europea, non si terrà al Dolce Milan Hotel di Malpensa, nel comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese, come sembrava ieri pomeriggio. L'hotel, infatti, ha fatto sapere che la prenotazione della sala riunioni per il 17 maggio, data dell'incontro, è stata annullata. Al momento non è chiaro se a cancellare l'appuntamento siano stati gli organizzatori, l'albergo o altri soggetti. Interpellato da Fanpage.it, il centralino della struttura ricettiva ha risposto di non avere informazioni in merito. Fonti di Fanpage.it, però, riferiscono che la cancellazione sarebbe stata decisa dall'hotel.

Torna dunque il mistero sulla location dell'evento, che negli scorsi giorni è stata tenuta segreta fino all'ultimo. Nel frattempo i biglietti per partecipare sono andati tutti sold out, compresi quelli con offerta premium da 250 euro a persona. Il raduno ha avuto un forte impatto mediatico, tanto da spingere la Prefettura di Varese a convocare il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con rappresentanti dei comuni di Busto Arsizio e Somma Lombardo: "É stato disposto un articolato piano di vigilanza e prevenzione – ha fatto sapere l'ufficio – che verrà attuato con adeguato anticipo rispetto all’evento e con il concorso delle Forze dell’Ordine".

Nella stessa giornata, per il 17 maggio, Anpi, Arci e Cgil hanno annunciato l'organizzazione di una manifestazione in risposta al Remigration Summit, la convention organizzata dall'associazione "Azione, Cultura, Tradizione" e guidata da Martin Sellner, politico austriaco di estrema destra, tra i principali promotori del concetto di remigrazione, cioè l'espulsione in massa di immigrati e stranieri, anche se regolari, insieme ai loro figli. La mobilitazione degli antifascisti è prevista per le 14:30 e, diversamente da quanto annunciato in precedenza, non si terrà in piazza Duomo ma all'Arco della Pace.