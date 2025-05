video suggerito

Remigration Summit, svelata la location del raduno dell'estrema destra europea: sarà in un albergo del Varesotto Il primo Remigration Summit europeo si terrà in un albergo del Varesotto vicino all'aeroporto di Malpensa. L'evento radunerà i movimenti politici di estrema destra europei per discutere sul tema della remigrazione e dei rimpatri di massa.

A cura di Giulia Ghirardi

Lo striscione apparso a Magdeburgo dopo l'attentato del 21 dicembre (foto da LaPresse)

Si terrà vicinissimo all'aeroporto di Malpensa, esattamente al Dolce Milan Hotel Malpensa a Somma Lombardo (Varese), il primo Remigration Summit, il controverso vertice dell'estrema destra europea in programma per il prossimo 17 maggio. La conferma è arrivata oggi, venerdì 9 maggio, dalla Prefettura di Varese dove questa mattina si è svolto un vertice sulla sicurezza durante il quale è stato affrontato anche il tema del summit dell'ultradestra.

Prima di oggi, gli organizzatori avevano soltanto suggerito di "prenotare un albergo in zona Busto Arsizio (Varese)", riservandosi poi di svelare la location del summit soltanto pochi giorni prima del vertice. E così è stato fatto. Si tratta di un evento privato per legge impossibile da vietare, dato che gli organizzatori hanno affittato la meeting room dell'hotel nella quale si terrà il summit-conferenza nel pomeriggio del prossimo 17 maggio al quale parteciperanno alcune centinaia di persone provenienti da tutta Europa, accumunate dall'adesione politica all'estrema destra.

Dopo le numerose proteste contro il summit, Anpi, Arci, Cgil, associazioni di centrosinistra e organizzazioni di cittadini, nei giorni scorsi hanno annunciato di voler organizzare "una grande mobilitazione antifascista" lo stesso giorno del Remigration Summit. Il messaggio è chiaro: "Non c'è spazio per l'odio e la discriminazione".

In questo scenario, è previsto anche il dispiegamento di forze di polizia, anche con rinforzi da altre altre province, al fine di garantire l'ordine pubblico. "La Prefettura assicura che la situazione è sotto costante monitoraggio per garantire il rispetto dell'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini", si legge in un comunicato della Prefettura.