video suggerito

Remigration Summit, gli antifascisti annunciano una manifestazione nello stesso giorno: “Sarà un altro 25 aprile” Anpi, Cgil, l’Arci di Milano, Lodi e Monza e Brianza, insieme ad altre organizzazioni democratiche hanno annunciato una manifestazione antifascista in occasione del remigration summit, il raduno dell’ultra destra previsto per il 17 maggio a Milano. La protesta antifascista è stata fissata per lo stesso giorno alle ore 15:00 in piazza Duomo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Anpi, Arci, Cgil, associazioni di centrosinistra e organizzazioni di cittadini hanno annunciato di voler partecipare a "una grande mobilitazione" il 17 maggio in protesta al remigration summit, il raduno dell'ultradestra europea previsto per lo stesso giorno in una location ancora segreta a Milano o nei dintorni. L'obiettivo della manifestazione, che gli aderenti hanno presentato come "un altro 25 aprile" sarà quello di "dire che nella nostra città non c'è spazio per l'odio e la discriminazione".

Alla protesta antifascista, annunciata per il 17 maggio alle 15:00 in piazza Duomo, hanno annunciato di voler aderire Anpi, Cgil, l'Arci di Milano, Lodi e Monza e Brianza, oltre ad altre organizzazioni della società civile e partiti democratici. "Abbiamo chiesto alle autorità cittadine di impedire che la nostra città ospitasse questo incontro – ha scritto Arci nel suo comunicato ufficiale – che si basa su una visione aberrante che promuove la deportazione di persone straniere, regolari e irregolari, e perfino di cittadini di seconda e terza generazione ritenuti ‘non assimilabili'".

"Di fronte al silenzio delle autorità -ha concluso Arci – abbiamo deciso insieme di costruire una grande mobilitazione antifascista. Milano, città medaglia d'oro alla Resistenza, simbolo di antifascismo e di inclusione, non può e non deve dare spazio a chi predica l'intolleranza e ideologie pericolose e divisive. Al convegno di Martin Sellner e dei nazi-fascisti vogliamo rispondere con un'ondata di democratiche e democratici che invaderà la città in un altro 25 aprile".

Negli scorsi giorni sul tema si è pronunciato anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha dichiarato: "Non so cosa sia, ma non penso che vada impedito. Sono per la libertà di parola da parte di tutti". Un pensiero di certo in contro corrente rispetto a quello espresso dal sindaco di Milano Beppe Sala: "Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, modello da decenni di accoglienza e convivenza civile non si merita lo sfregio di uno show summit".

Il raduno previsto per il 17 maggio sarebbe la prima convention di estrema destra organizzata da Martin Sellner, politico austriaco di estrema destra, tra i principali promotori del concetto di remigrazione, cioè l'espulsione in massa di immigrati e stranieri, anche se regolari, insieme ai loro figli. I biglietti vip e premium per l'evento sono andati tutti sold out, anche se la location è rimasta fino a questo momento segreta. L'unica indicazione arrivata dagli organizzatori è stata quella di prenotare alloggi e hotel nei pressi di Busto Arsizio, in provincia di Varese.