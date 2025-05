video suggerito

Doppia manifestazione antifascista contro il Remigration Summit, la Lega: "Più pericolose del raduno stesso" Contro il Remigration Summit, il raduno dell'estrema destra europea previsto per il 17 maggio a Milano, sono state annunciate due manifestazioni antifasciste: un presidio istituzionale in piazza San Babila e un corteo di collettivi in piazza Cairoli. Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega alla Regione, ha dichiarato di ritenere queste proteste più pericolose del convegno stesso.

(foto da LaPresse)

Si aggiunge una nuova manifestazione antifascista in protesta al Remigration Summit, il raduno dell'ultra destra europea previsto per sabato 17 maggio a Milano. Oltre al presidio istituzionale promosso da 70 realtà associative tra partiti e associazioni di sinistra (tra cui Pd, +Europa, Italia Viva, Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Anpi, Arci e Cgil), programmato per le 14:30 dello stesso giorno in piazza San Babila, nelle scorse ore è stato annunciato dai collettivi anche un "corteo fascista internazionale", con appuntamento alle 15:00 in piazza Cairoli.

La posizione di Alessandro Corbetta, capogruppo leghista in Regione

Contro i due raduni si è scagliato il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Alessandro Corbetta, che si è detto più preoccupato per questi ritrovi piuttosto che per il summit stesso: "Ci saranno due manifestazioni a Milano quel giorno – ha dichiarato – una con l’arrivo di antagonisti e anti-fa da tutta Europa: si tratta di persone che molto spesso hanno creato disordini nelle nostre città, e quindi ritengo molto più pericolose queste manifestazioni nelle piazze rispetto a delle persone che si ritrovano per parlare durante un convegno”.

Corbetta, sostenitore delle politiche di remigrazione (il rimpatrio di immigrati regolari e clandestini e delle loro famiglie) segue così la linea dettata anche dal leader della Lega, nonché ministro e vicepremier, Matteo Salvini, che negli scorsi giorni, proprio a proposito del Remigration Summit, aveva dichiarato: "Io sono per la libertà di parola da parte di tutti. Non so cosa sia, ma non penso vada impedito". Parole, queste, a cui ha fatto eco il capogruppo Corbetta: "Io spero che il Remigration Summit si riesca fare e ritengo folle il can can che Sala e la sinistra milanese hanno montato rispetto a un incontro privato in cui cittadini dovrebbero trovarsi per parlare di un tema, penso che libertà di espressione sia sacra. Chiamare a raccolta tutta la sinistra e soprattutto gli antagonisti da tutta Europa, con il rischio di portare violenza e disordini, credo che sia qualcosa di negativo per Milano".

Il mistero sulla location del Remigration Summit

I biglietti per il Remigration Summit sono andati tutti sold out e l'affluenza attesa è di circa quattrocento persone, ma il ritrovo, per il momento, rimane ancora senza location. L'hotel che gli organizzatori avevano scelto a Somma Lombardo, nel Varesotto, negli scorsi giorni ha disdetto la prenotazione e Andrea Ballarati, portavoce del Remigration Summit in Italia, ha dichiarato a Il Corriere della Sera che a questo punto la conferenza potrebbe spostarsi anche fuori regione, probabilmente in Piemonte.